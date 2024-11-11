В Орловской области подросла численность рабочей силы

Орелстат подвел итоги выборочного обследования рабочей силы за июль-сентябрь 2024 года.

Как сообщает Орелстат, по итогам выборочного обследования рабочей силы, проведенного за июнь-сентябрь 2024 года, численность рабочей силы (орловцы в возрасте 15 лет и старше) составила 341 тысячу человек. Для сравнения, месяцев ранее численность рабочей силы оценивалась статистиками в 340,6 тысячи человек. Если месяцем ранее 333,4 тысячи человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 7,2 тысячи человек – как безработные, соответствующие критериям Международной организации труда (МОТ), то теперь данные показатели составляют 333,2 и 7,8 тысячи человек соответственно.

Напомним, что безработными по методологии МОТ признаются люди, которые на момент обследования не имели работы или другого доходного занятия, но искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю. То есть численность таких безработных тоже подросла – с 7,2 до 7,8 тысячи человек. Из общего объема рабочей силы житель городских округов составляют 67,8 процента, жители сельской местности – 32,2 процента. Уровень участия орловцев в рабочей силе составляет 57,5 процента, то есть такое количество орловцев включено в рабочую силу от общего числа жителей региона.

У мужчин доля участия в рабочей силе составляет 66,3 процента, у женщин – 50,4 процента. Уровень участия в рабочей силе у жителей городских округов оценивается в 58 процентов, у жителей сельской местности – в 56,3 процента. Текущий уровень занятости в Орловской области Орелстат оценил в 56,2 процента – таково количество орловцев в возрасте 15 лет и старше к общей численности населения региона. Текущий уровень безработицы составляет 2,3 процента – таково количество орловцев в возрасте 15 лет и старше к текущей численности рабочей силы.

ИА «Орелград»