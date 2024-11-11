Лжемебельщик выманил у орловчанки 226 тысяч рублей

11.11.2024 | 12:20 Криминал, Новости

Теперь его будут судить.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, мужчина ввёл в заблуждение жительницу Болхова.

Вначале он разместил в интернете информацию об изготовлении мебели, указав там заведомо ложные сведения. К нему обратилась орловчанка. Он встретился с клиенткой и убедил её заключить с ним устный договор.

В итоге с сентября по ноябрь минувшего года заказчица перевела ему около 226 тысяч рублей. Однако орловец не собирался выполнять свои обязательства, а поступившими средствами распорядился по собственному усмотрению.

Уголовное дело рассмотрит Болховский районный суд.

Ранее стало известно, что житель Кромского района подозревается в жестоком убийстве.

ИА «Орелград»


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