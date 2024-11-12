Как вывести орловские медучреждения из финансового тупика?

Проблемы обсудили в ходе круглого стола 8 ноября.

Финансовые проблемы больниц и поликлиник региона вынесли на широкое обсуждение по инициативе заместителя председателя Орловского областного Совета Сергея Потёмкина. Присутствовали на мероприятии представители заксобрания, чиновники, главные врачи, бухгалтеры и экономисты медучреждений.

В здравоохранении Орловской области сложилась опасная ситуация. Кредиторская задолженность на 1 октября 2024 года составила 662,7 млн рублей, что на 30 млн больше, чем в 2023 году, сообщает «ОрелТаймс». По словам исполняющего обязанности руководителя ТФОМС Орловской области Константина Бобракова, основной рост кредиторки произошёл в 2022-2023 годах. Наибольшая задолженность сложилась в больницах имени Боткина и Семашко, НКМЦ имени Круглой, Ливенской ЦРБ. Основными причинами образования просроченной кредиторской задолженности, которая составляет более 360 млн рублей, являются невыполнение объёмов оказания медицинской помощи (что приводит к недополучению средств из ТФОМС), большие расходы на содержание неиспользуемых помещений. Так, за девять месяцев 2024 медорганизациями не выполнены объёмы по медпомощи на сумму 496,4 млн рублей, из них по профмероприятиям и диспансерному наблюдению не освоено 219,3 млн рублей.

Не допустили просроченной кредиторской задолженности поликлиники №1, 2 и 3 города Орла, ООКБ, Сосковская, Нарышкинская, Покровская, Колпнянская, Плещеевская ЦРБ. Однако с профосмотрами справляются немногие. В пример была приведена поликлиника №2 города Орла. Но стоит отметить, что главный врач Надежда Бахтина пошла на непопулярные меры. Персонал остался без стимулирующих выплат, а потом получил план. Кто выполнил его, заработал премию в размере оклада.

Естественно, работа не всех учреждений однотипна. Поликлиники зарабатывают в плановом порядке, а областная клиническая больница — на оказании высокотехнологичной помощи. Однако больница имени Семашко оказывает экстренную медицинскую помощь, зарабатывать в этом случае проблематично. Не предугадать, какие пациенты поступят, не предусмотреть чёткий приём специалистов на платной основе, так как они в любой момент они могут понадобиться. Павел Сергеев был назначен главврачом этой больницы в конце 2022 года. Принял учреждение с кредиторской задолженностью в сумме 137 млн рублей. По словам главврача, чтобы работать в “0” нужно зарабатывать не менее 80 млн рублей, на данный момент получается добыть 59 млн рублей. Эти деньги уходят на зарплату и налоги, коммунальные платежи.

Присутствующий на круглом столе исполняющий обязанности руководителя департамента здравоохранения Александр Альянов не нашел пока реального выхода. Одно из главных предложений – попросить средства у департамента финансов. Затрагивался вопрос и о неиспользуемых больницами площадях, ведь на их содержание и обслуживание уходят немалые деньги. Альянов заявил о необходимости оптимизации. Однако эти планы звучат давно, а конкретных шагов даже обозначения их на бумаге нет. Ведь чтобы продать помещения или сдать в аренду, возможно, следует провести ремонт, выделить участки, оценить рынок. Этого озвучено не было.

«ОрелТаймс» отмечает, что чиновники от здравоохранения выглядели блекло. Реальных предложений по выходу из финансовых проблем не прозвучало, словно все бросили на главврачей.

«Но тогда зачем нужен депздрав и о какой ответственности власти перед населением в организации обеспечения качественных медицинских услуг можно говорить?»

ИА “Орелград”