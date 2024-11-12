Продажу земли в Змиевке проверит УФАС

Сразу две жалобы поступили в Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области.

Орловское УФАС России приняло к рассмотрению сразу две жалобы, поступившие на отдел по управлению муниципальным имуществом и вопросам сельского хозяйства Свердловского района. Последний выступил организатором торгов по продаже земельного участка общей площадью 754 квадратных метра, расположенного в поселке городского типа Змиевка. Он относится к категории земель населенных пунктов, вид разрешенного использования: складские площадки.

На это обстоятельство и указывают авторы жалоб. По их мнению, организатор торгов неправомерно выбрал способ реализации земельного участка. При этом авторы жалоб ссылаются на статью 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Согласно ей, основным видом разрешенного использования участка предусматривается строительство зданий или сооружений, то предоставление такого участка осуществляется путем проведения аукциона на право заключения договора аренды. А в данном случае организаторы торгов выставили землю на продажу.

Также заявители ссылаются на классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный в 2020 году приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Согласно ему, вид разрешенного использования «Складские площадки» предполагает возможность для «временного хранения, распределения и перевалки грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе».

А из постановления Президиума Высшего арбитражного суда России следует, что «площадка может признаваться объектом недвижимости». Исходя из этого, заявители пришли к выводу, что указанный в аукционной документации вид разрешенного использования предназначен для возведения капитальных сооружений. Следовательно, продавать участок нельзя, а можно только сдавать его в аренду. Впрочем, так это или нет, выяснит специально созданная комиссия УФАС. На данный момент антимонопольный орган счел представленные материалы достаточными для принятия жалоб и рассмотрения их по существу.

ИА «Орелград»