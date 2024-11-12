На Орловщине установили уникальные искусственные гнёзда

Они предназначены для чёрных аистов и кобчиков.

Новость сообщили в Управлении экологического надзора и природопользования Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области.

Объекты установлены в Дмитровском районе. Это искусственная гнездовая платформа (для чёрного аиста) и также два гнездовых ящика (для кобчика). Данные виды птиц занесены в Красные книги России и Орловской области. Места выбирали не случайно, а на основе наблюдений и выводов специалистов. Это уголки, где орнитологи наблюдали данных птиц в их гнездовые периоды, отвечающие базовым природным требованиям этих видов.

Уточняется, что гнёзда оборудовали за счёт федеральных средств. Работой занимались в рамках региональной программы «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность».

«Данные мероприятия проведены в целях привлечения к гнездованию этих крайне редких птиц и восстановлению их естественных популяций», – пояснили в Управлении.

ИА «Орелград»