На Орловщине установили уникальные искусственные гнёзда

12.11.2024 | 10:36 Новости, Общество

Они предназначены для чёрных аистов и кобчиков.

Фото: vk.com/econadzororel

Новость сообщили в Управлении экологического надзора и природопользования Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области.

Объекты установлены в Дмитровском районе. Это искусственная гнездовая платформа (для чёрного аиста) и также два гнездовых ящика (для кобчика). Данные виды птиц занесены в Красные книги России и Орловской области. Места выбирали не случайно, а на основе наблюдений и выводов специалистов. Это уголки, где орнитологи наблюдали данных птиц в их гнездовые периоды, отвечающие базовым природным требованиям этих видов.

Уточняется, что гнёзда оборудовали за счёт федеральных средств. Работой занимались в рамках региональной программы «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность».

«Данные мероприятия проведены в целях привлечения к гнездованию этих крайне редких птиц и восстановлению их естественных популяций», – пояснили в Управлении.

Фото: vk.com/econadzororel

ИА «Орелград»


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