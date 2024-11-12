Онкобольной орловчанке возместили четверть миллиона

12.11.2024 | 13:06 Медицина, Новости

Она потратила их на лекарство, которое должна была получать бесплатно.

Фото: ИА “Орелград” (иллюстративное)

Новость сообщили в прокуратуре Орловской области.

Женщина обратилась за помощью в Ливенскую межрайонную прокуратуру. Она рассказала, что страдает от онкологического заболевания, но не получает жизненно необходимый лекарственный препарат. Между тем, принимать его надо непрерывно.

Орловчанка вынужденно покупала лекарство за собственный счёт. Так она потратила около 245 тысяч рублей.

В итоге прокурор обратился в суд с соответствующим требованием к Департаменту здравоохранения Орловской области. Решение вынесли в пользу надзорного ведомства.

«После прокурорского вмешательства инвалиду в полном объёме выплачены затраченные на лекарство денежные средства», – указали правоохранители.

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ИА «Орелград»


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