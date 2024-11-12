Эдуард Трояновский анонсировал открытие «Академии бокса»

Спортивное заведение должно заработать в скандальном здании на Приборостроительной, 78.

Ранее на нём уже появилась соответствующая вывеска. Теперь известный боксёр показал, что происходит внутри.

Судя по видео, опубликованному в соцсетях спортсмена, работы находятся на завершающей стадии. В «Академии бокса» будет установлен ринг, груши для занятий, обустроены кардиозона (для проведения разминок) и свободная зона. Пока всё это выглядит как единое пространство, не разделённое на отдельные помещения.

Открытие запланировано на начало следующего месяца. «Ещё одному спортивному пространству на Орловщине быть», – заявил Трояновский. Между тем, на здании по-прежнему красуется и эмблема сети «Пятёрочка». Боксёр не уточнил, будет ли параллельно открыт и магазин, и смогут ли торговая точка и спортивное заведение нормально соседствовать друг с другом.

Напомним, история этого здания, а также земли, на которой оно построено, далеко не простая. Сейчас прокуратура оспаривает сделки, связанные с Приборостроительной, 78, и настаивает на сносе данной постройки.

ИА «Орелград»