В Орле на Московском шоссе разрешили поворот с двух рядов

12.11.2024 | 14:01 Новости, Транспорт

Об этом давно просили автомобилисты.

Фото: vestiorel.ru

Знак уже установлен. Он разрешает водителям левый поворот с Московского шоссе на улицу Михалицына сразу с двух полос рядом.

Однако в соцсетях пишут, что соответствующая дорожная разметка пока не нанесена.

О нововведении давно просили многие автомобилисты.

Ранее, в минувшем году, сообщалось, что в этом месте планируется строительство кольцевой развязки. В связи с этим мэрия изъяла частную землю – для муниципальных нужд.

Впрочем, планировка данной территории была утверждена ещё в 2013-м году.

ИА «Орелград»


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