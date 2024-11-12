В Орле на Московском шоссе разрешили поворот с двух рядов

Об этом давно просили автомобилисты.

Знак уже установлен. Он разрешает водителям левый поворот с Московского шоссе на улицу Михалицына сразу с двух полос рядом.

Однако в соцсетях пишут, что соответствующая дорожная разметка пока не нанесена.

О нововведении давно просили многие автомобилисты.

Ранее, в минувшем году, сообщалось, что в этом месте планируется строительство кольцевой развязки. В связи с этим мэрия изъяла частную землю – для муниципальных нужд.

Впрочем, планировка данной территории была утверждена ещё в 2013-м году.

ИА «Орелград»