Орловщине станет легче торговать с Белоруссией

12.11.2024 | 14:09 Новости, Экономика

Снят ряд ограничений на вывоз сельхозпродукции из нашей области в дружественную республику.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Ограничения вводились временно. Как пояснили в ведомстве, их сняли, так как уже год на Орловщине не регистрировались новые вспышки высокопатогенного птичьего гриппа.

Теперь в Белоруссию снова можно вывозить

  • живую птицу,
  • инкубационные и пищевые яйца,
  • мясо птиц,
  • пищевые продукты переработки куриного яйца (яичный порошок, меланж, альбумин)
  • пух и перо,
  • охотничьи трофеи пернатой дичи,
  • корма и кормовые добавки с содержанием компонентов животного происхождения, полученных от восприимчивых видов «братьев меньших»,
  • непищевое сырье животного происхождения, полученное от восприимчивых видов «братьев меньших» и предназначенное для производства птичьих кормов,
  • корма и кормовые добавки растительного происхождения.

ИА «Орелград»


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