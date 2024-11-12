Орловщине станет легче торговать с Белоруссией

Снят ряд ограничений на вывоз сельхозпродукции из нашей области в дружественную республику.

Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Ограничения вводились временно. Как пояснили в ведомстве, их сняли, так как уже год на Орловщине не регистрировались новые вспышки высокопатогенного птичьего гриппа.

Теперь в Белоруссию снова можно вывозить

живую птицу,

инкубационные и пищевые яйца,

мясо птиц,

пищевые продукты переработки куриного яйца (яичный порошок, меланж, альбумин)

пух и перо,

охотничьи трофеи пернатой дичи,

корма и кормовые добавки с содержанием компонентов животного происхождения, полученных от восприимчивых видов «братьев меньших»,

непищевое сырье животного происхождения, полученное от восприимчивых видов «братьев меньших» и предназначенное для производства птичьих кормов,

корма и кормовые добавки растительного происхождения.

ИА «Орелград»