Орловщине станет легче торговать с Белоруссией

Снят ряд ограничений на вывоз сельхозпродукции из нашей области в дружественную республику.
Об этом сообщили в Россельхознадзоре.
Ограничения вводились временно. Как пояснили в ведомстве, их сняли, так как уже год на Орловщине не регистрировались новые вспышки высокопатогенного птичьего гриппа.
Теперь в Белоруссию снова можно вывозить
- живую птицу,
- инкубационные и пищевые яйца,
- мясо птиц,
- пищевые продукты переработки куриного яйца (яичный порошок, меланж, альбумин)
- пух и перо,
- охотничьи трофеи пернатой дичи,
- корма и кормовые добавки с содержанием компонентов животного происхождения, полученных от восприимчивых видов «братьев меньших»,
- непищевое сырье животного происхождения, полученное от восприимчивых видов «братьев меньших» и предназначенное для производства птичьих кормов,
- корма и кормовые добавки растительного происхождения.
ИА «Орелград»