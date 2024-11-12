Орловчанка похитила у государства 29 тысяч

Теперь её будут судить.

В мошенничестве при получении выплат подозревается жительница Малоархангельского района. Об этом рассказали в орловском Управлении Следственного комитета России.

Ей вменяется соответствующая статья УК (159.2, часть 1). Женщине грозит штраф (в размере до 120 тысяч рублей), обязательные, исправительные или принудительные работы, ограничение свободы (на срок до 2 лет) или арест (на срок до 4 месяцев).

Предварительно установлено, что подозреваемая незаконно получала выплату в период с января 2021 года по сентябрь 2024 года. Общая сумма потянула на 29 тысяч рублей. Средства полагались ей как проживающей в «чернобыльской» зоне. Однако по факту она сменила место жительства, но не сообщила об этом в Социальный фонд.

В настоящее время в рамках следствия проводится необходимый комплекс действий.

Ранее стало известно, что подрядчик станции умягчения не хочет возвращать Орлу 98 миллионов.

ИА «Орелград»