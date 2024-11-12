Под Орлом в храме установили киот ручной работы

Мастер создавал его полгода.
Большой напольный киот появился в Орловском муниципальном округе в селе Лаврово в местном Преображенском храме. Он изготовлен из дерева и украшен резьбой. Также он исполнен в общем стиле с внутренним убранством храма.
Киот создавался для иконы святых Царственных страстотерпцев. Работу выполнил Сергей Семенихин. Это заняло около полугода. «Обновка» появилась в храме как раз в год его 150-летнего юбилея.
Пожертвования на создание резьбы собирали на приходе. Процесс продолжался несколько лет.
Когда киот был смонтирован, настоятель храма, Арсений (Моногаров), совершил водосвятный молебен и освятил ценный предмет авторской работы. Об этом сообщили в Орловской митрополии.
ИА «Орелград»