Под Орлом в храме установили киот ручной работы

12.11.2024 | 11:21 Новости, Общество

Мастер создавал его полгода.

Фото: Орловская митрополия

Большой напольный киот появился в Орловском муниципальном округе в селе Лаврово в местном Преображенском храме. Он изготовлен из дерева и украшен резьбой. Также он исполнен в общем стиле с внутренним убранством храма.

Киот создавался для иконы святых Царственных страстотерпцев. Работу выполнил Сергей Семенихин. Это заняло около полугода. «Обновка» появилась в храме как раз в год его 150-летнего юбилея.

Пожертвования на создание резьбы собирали на приходе. Процесс продолжался несколько лет.

Когда киот был смонтирован, настоятель храма, Арсений (Моногаров), совершил водосвятный молебен и освятил ценный предмет авторской работы. Об этом сообщили в Орловской митрополии.

Фото: Орловская митрополия

ИА «Орелград»


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