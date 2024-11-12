На Орловщине убыточный район покупает дорогой внедорожник

12.11.2024 | 11:11 Новости, Транспорт

Администрация Должанского района предпочитает зарубежных автопроизводителей.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Местная администрация хочет приобрести китайский Haval Dargo Premium. Начальная (максимальная) цена контракта –
3 миллиона 483 тысячи 733 рубля. Победителя должны определить 20-го ноября.

Автомобиль должен быть новым, причём текущего года выпуска. Требуемая мощность двигателя — от 150 до 200 лошадиных сил. Также в машине должен быть ряд функций — подогрев задних сидений, мультимедийная система, оборудованная дисплеем, и так далее. Кроме того, требуется именно чёрный внедорожник.

Между тем, бюджет текущего года в Должанском районе — убыточный. Планируемые доходы составляют около 309 миллионов, расходы — около 320 миллионов рублей. Однако администрация не сочла возможным ограничить свои потребности и, например, закупить более скромный и дешёвый отечественный автомобиль.

В минувшем году такую же машину закупал Ливенский район.

ИА «Орелград»


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