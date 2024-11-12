Подрядчик фонда капремонта останется в «черном списке»

Компании не удалось оспорить в суде решение антимонопольной службы.

Арбитражный суд Орловской области оставил без удовлетворения требования общества с ограниченной ответственностью «Инженерные технологии» о признании недействительным решения Орловского УФАС России. В качестве третьих лиц в данном процессе выступили некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» (НО «РФКР») и областной департамент надзорной и контрольной деятельности.

Истоки спора следует искать в 2021 году, когда по результатам электронного аукциона НО «РФКР» заключил договор с ООО «Инженерные технологии». Контракт предусматривал проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на улице Октябрьской в Орле. Цена договора составляла 9,354 миллиона рублей. Капремонт следовало завершить до 25 ноября 2021 года. Однако подрядчик не уложился в срок, и в конце января 2022 года срок выполнения работ был продлен до 1 июня 2022-го.

Вмешались в дело и жильцы дома, которые еще в июле 2021 года выразили несогласие с проектно-сметной документацией и просили приостановить работы, заново утвердить запланированные работы и скорректировать смету. В марте 2022 года жители пожаловались в НО «РФКР» на некачественный ремонт. Они писали, что «подрядчик начал капитальный ремонт фасада дома, удалил штукатурку, но за зиму образовались трещины, строительные леса брошены рабочими».

Контроль за подрядчиком был усилен, проверяющие неоднократно посещали объект и находили нарушения. В апреле 2022 года, например, был зафиксирован факт нарушения требований к хранению и складированию пиломатериалов на строительной площадке, а сами работы на доме не выполнялись. Представители фонда капремонта и строительного контроля выезжали на объект в мае, июне и июле 2022 года и каждый раз фиксировали: «работы по капитальному ремонту дома не ведутся, препятствия к проведению работ отсутствуют, к ремонту других видов работ (кроме фасада) подрядчик не приступал».

В августе 2022 года терпение НО «РФКР», видимо, иссякло, и регоператор капремонта уведомил подрядчика о расторжении договора в связи с невыполнением работ в установленный срок. В октябре 2022-го в связи с принятием решения об одностороннем отказе от исполнения договора НО «РФКР» направил в Орловское УФАС России сведения в отношении ООО «Инженерные технологии» для включения его в реестр недобросовестных подрядных организаций.

В ноябре того же года УФАС приняло решение о включении подрядчика в «черный список». Однако подрядчик оспорил в арбитражном суде сначала действия фонда капремонта, потребовав признать их незаконными, а теперь и решение Орловского УФАС, но проиграл. Кроме того, постановлением мирового судьи подрядчик был признан виновным в совершении административного правонарушения и получил штраф в размере 4,677 миллиона рублей.

Как следует из указанного постановления, компания не приняла достаточных мер к исполнению обязательств, предусмотренных договором, а именно не выполнила работы в полном объеме в установленный договором срок. Учитывая все это, арбитражный суд решил оставить без удовлетворения исковые требования о признании недействительным решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области. Но на решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»