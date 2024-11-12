На Орловщине почтили память Калашникова и Шипунова

Выдающиеся конструкторы-оружейники родились в ноябре.

Выставка «Оружейных дел мастер», посвященная 105-летию со дня рождения Михаила Калашникова, открылась в Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина. Экспозиция знакомит читателей с литературой о жизни и деятельности великого конструктора стрелкового оружия, родившегося 10 ноября 1919 года. Выставка адресована широкому кругу читателей, интересующихся отечественной историей. На ней представлены книги Калашникова и о Калашникове, в частности, издания «Записки конструктора-оружейника» самого изобретателя, «Михаил Тимофеевич Калашников. Человек века», «Великая Россия. Личности», «Творцы оружия», «XX век в портретах выдающихся людей России», «Россия: удачи минувшего века» и др. Имя Калашникова известно по всему миру.

«Среди первых его изобретений инерционный счетчик для учета количества выстрелов из танковой пушки, оборудование для повышения эффективности стрельбы из пистолета ТТ, счетчик моторесурса танка, – говорят в «Бунинке». – Под руководством знаменитого конструктора-самородка разработаны и произведены десятки опытных образцов автоматического стрелкового оружия. Автомат Калашникова признан одним из самых значимых изобретений ХХ века. В нашей стране он был принят на вооружение в 1949 году. АК-47 вошел в книгу рекордов Гиннеса как самое распространенное оружие на планете. С годами модернизировался. Сейчас АК-47 на вооружении многих стран мира, его изображение можно увидеть даже на гербах и флагах некоторых государств».

А в Ливнах почтили память Аркадия Шипунова, еще одного всемирно известного конструктора-оружейника. Он родился 7 ноября 1927 года в Ливнах, то есть в этом году ему исполнилось бы 97 лет. К сожалению, в 2013 году сердце знаменитого советского конструктора перестало биться. К слову, Михаил Калашников также умер в 2013 году. В Ливнах в рамках памятной акции студенты местного филиала ОГУ возложили цветы к бюсту нашего знаменитого земляка, а в школе №1 состоялись Х открытые муниципальные политехнические чтения имени А.Г. Шипунова.

«Школьники города продемонстрировали свои знания в области математики, физики, астрономии, информационно-компьютерных технологий, а также военно-технических наук. Более пятидесяти работ было предложено членам предметных комиссий для оценки», – сообщили в администрации города Ливны, напомнив, что в Ливенском краеведческом музее действует интересная экспозиция, посвященная почетному гражданину города Ливны Аркадию Шипунову.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»