В Болховском микрорайоне благоустраивают бульвар

Зона в Орловском округе не имеет официального статуса, но на это есть все шансы.

Инициатором и исполнителем проекта благоустройства является застройщик «Орелстрой-5». Бульвар обретает очертания на территории у улицы Генерала Лаврова. Его длина 212 метров, а ширина 32 метра. Ранее здесь был пустырь. Теперь обустроены пешеходные и велосипедные дорожки, установлено освещение. В планах размещение лавочек и урн. Эту часть работ намерены завершить в ноябре. А весной стартует высадка аллеи из берез, рябин и елей.

По словам директора строительной компании Татьяны Борисовой, после завершения работ застройщик обратится к муниципальному образованию с предложением присвоения официального статуса новой зоне отдыха.

Бульвары являются не только местами для прогулок и отдыха, но и важными элементами городской инфраструктуры, имеющими богатую историю и разнообразные функции. Бульвары защищают тротуары и здания от пыли и шума. На них часто размещают памятники, фонтаны, детские и спортивные площадки, торговые киоски. В Орле и области бульвар – не очень популярная форма организации общественного пространства. Навигаторы показывают только три: Победы, Молодежи, Героев.

ИА “Орелград”