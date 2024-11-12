В Орле участок 3-й Курской перекроют на 26 дней

Запрет вводится завтра.

Об этом объявили в пресс-службе Администрации Орла.

Движение транспорта закроют на участке между перекрёстками с улицей Новосильской и переулком Речным. Причиной станут работы по реконструкции газопроводных сетей.

Терпеть неудобства придётся с завтрашнего дня и до 8-го декабря (до 17 часов).

Впрочем, для водителей предусмотрели альтернативный маршрут. Объехать участок можно будет следующим образом: 3-я Курская — 5 Августа — 1-я Курская — Пушкина — 3-я Курская — Пушкина — 1-я Курская — 5 Августа — 3-я Курская.

Ранее стало известно, что в Орле на Московском шоссе разрешили поворот с двух рядов.

ИА «Орелград»