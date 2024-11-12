На Орловщине отменили режим ЧС в АПК

Соответствующее постановление правительства Орловской области утверждено сегодня.

Чрезвычайный режим в агропромышленном комплексе вводился 30 сентября. Причиной стала аномальная засуха, которая привела к гибели посевов озимых культур.

В основном, такой режим вводится для того, чтобы впоследствии аграрии могли покрыть страховыми выплатами убытки, полученные из-за неблагоприятных погодных условий.

Также аналогичный режим вводится в мае. Тогда причиной стала не засуха, а заморозки.

Ранее стало известно, что Россельхознадзор снял ограничения на торговлю между Орловщиной и Белоруссией.

ИА «Орелград»