На Орловщине отменили режим ЧС в АПК

12.11.2024 | 16:28 Новости, Экономика

Соответствующее постановление правительства Орловской области утверждено сегодня.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Чрезвычайный режим в агропромышленном комплексе вводился 30 сентября. Причиной стала аномальная засуха, которая привела к гибели посевов озимых культур.

В основном, такой режим вводится для того, чтобы впоследствии аграрии могли покрыть страховыми выплатами убытки, полученные из-за неблагоприятных погодных условий.

Также аналогичный режим вводится в мае. Тогда причиной стала не засуха, а заморозки.

Ранее стало известно, что Россельхознадзор снял ограничения на торговлю между Орловщиной и Белоруссией.

 

ИА «Орелград»


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