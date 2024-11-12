В Орле завершили установку главной ёлки

Её высота составляет 22 метра.

Главный городской символ нового года установили на площади Ленина. Монтажные работы заняли три дня.

Также здесь установлены домики-шале, которые используют для новогодней ярмарки. Как обычно, в них будут продавать съедобную и несъедобную продукцию.

Ярмарка откроется 25 декабря и завершится 14 января — уже в будущем году. Заявки на участие от предпринимателей принимаются до 22 ноября.

Ожидается, что основные работы по подготовке Орла к празднику закончатся в середине декабря.

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ИА «Орелград»