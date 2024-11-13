На Орловщине объявляли шестичасовую опасность по БПЛА

13.11.2024 | 11:01 Новости, СВО

Однако в итоге атак беспилотников не произошло.

Фото: Министерство обороны России (иллюстративное)

Опасность по беспилотникам объявили около 20 часов накануне и сняли около 2 часов ночи. Информация появлялась в официальном приложении МЧС России.

Однако в итоге об атаках БПЛА не сообщалось ни в Министерстве обороны, ни в соцсетях областных и муниципальных чиновников. Очевидно, на этот раз они обошли наш регион стороной.

Тем не менее, за ночь над другими субъектами России сбили 29 вражеских БПЛА, причём, в основном, в регионах ЦФО. В том числе — в граничащих с Орловщиной Курской и Брянской областях.

Напомним, предыдущая атака на Орловскую область произошла на этих выходных. Тогда губернатор сообщила, что над регионом сбили 11 беспилотников.

ИА «Орелград»


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