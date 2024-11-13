На Орловщине объявляли шестичасовую опасность по БПЛА

Однако в итоге атак беспилотников не произошло.
Опасность по беспилотникам объявили около 20 часов накануне и сняли около 2 часов ночи. Информация появлялась в официальном приложении МЧС России.
Однако в итоге об атаках БПЛА не сообщалось ни в Министерстве обороны, ни в соцсетях областных и муниципальных чиновников. Очевидно, на этот раз они обошли наш регион стороной.
Тем не менее, за ночь над другими субъектами России сбили 29 вражеских БПЛА, причём, в основном, в регионах ЦФО. В том числе — в граничащих с Орловщиной Курской и Брянской областях.
Напомним, предыдущая атака на Орловскую область произошла на этих выходных. Тогда губернатор сообщила, что над регионом сбили 11 беспилотников.
ИА «Орелград»