Врачи спасли орловца, порезавшего лицо «болгаркой»

Ему провели операцию под общей анестезией.
Новость сообщили в Орловской областной клинической больнице.
Пациент поступил в отделение челюстно-лицевой хирургии. У мужчины диагностировали обширное ранение левой щеки, верхней и нижней губы и подбородка.
Оказалось, что причиной травмы стала угловая шлифовальная машина, известная под неофициальным названием «болгарка».
Операцию проводили под общей анестезией. В медучреждении её описали как «пластика дефекта двумя встречными скользящими лоскутами на питающих ножках».
Благодаря вмешательству медиков с основными последствиями травмы удалось справиться. «Замыкательная функция полости рта восстановлена», – констатировали в ООКБ.
Ранее стало известно, что в Орле мужчине пришили губу после тяжёлого ДТП.
ИА «Орелград»