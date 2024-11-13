Врачи спасли орловца, порезавшего лицо «болгаркой»

Ему провели операцию под общей анестезией.

Новость сообщили в Орловской областной клинической больнице.

Пациент поступил в отделение челюстно-лицевой хирургии. У мужчины диагностировали обширное ранение левой щеки, верхней и нижней губы и подбородка.

Оказалось, что причиной травмы стала угловая шлифовальная машина, известная под неофициальным названием «болгарка».

Операцию проводили под общей анестезией. В медучреждении её описали как «пластика дефекта двумя встречными скользящими лоскутами на питающих ножках».

Благодаря вмешательству медиков с основными последствиями травмы удалось справиться. «Замыкательная функция полости рта восстановлена», – констатировали в ООКБ.

Ранее стало известно, что в Орле мужчине пришили губу после тяжёлого ДТП.

ИА «Орелград»