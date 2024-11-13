На Орловщине прокуратура заставила отремонтировать детсад

Нарушения выявили в Краснозоренском районе.

Надзорное ведомство выяснило, что отдельные помещения Россошенского детского сада №1 недотягивают до соответствующих правил и норм. В списке таких помещений оказался и пищеблок. Требовался пусть не капитальный, но текущий ремонт.

Однако администрациея Краснозоренского района и руководство детского сада не принимало должны мер к устранению нарушений. В итоге прокурор обратился в суд с иском.

Требования удовлетворили. Органы местного самоуправления обязали выделить финансирование, а сам детсад — организовать ремонтные работы.

В настоящее время решение суда уже исполнено. «В помещениях дошкольного образовательного учреждения проведён текущий ремонт», – констатировали в ведомстве.

ИА «Орелград»