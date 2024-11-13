На Орловщине сорняками заросли 49 гектаров сельхозземель

Это установил Россельхознадзор.

Нарушения зафиксировали в Колпнянском районе. О них ведомству сообщила администрация местного Белоколодезьского сельского поселения. Правообладателем земли является ООО «Авангард-Агро-Орёл».

Было проведено выездное обследование. Данные подтвердились. Оказалось, что ценные участки не обрабатываются и вообще не введены в сельскохозяйственный оборот. Земля покрылась сорной растительностью с разнообразным видовым составом — как кустарниковой, так и древесной.

«Общая площадь нарушенных участков составила 49 га», – констатировали в орловском Управлении Россельхознадзора.

На данный момент ООО «Авангард-Агро-Орёл» направлены предостережения о недопустимости нарушения требований Земельного кодекса. Если правообладатель не «возьмётся за ум», возможны более суровые санкции.

ИА «Орелград»