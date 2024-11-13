В Орле создадут интерактивный квест о войне и Победе

13.11.2024 | 12:41 Важное, История, Новости, Общество

Она проведёт желающих по памятным местам и улицам города.

Фото: ИА “Орелград”

Разработку посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будут отмечать в следующем году. Об этом в соцсетях сообщил спикер городского Совета народных депутатов Василий Новиков.

Известно, что проект реализует некая «инициативная группа». Маршрут будет доступен для прохождения с помощью мобильного приложения «Парк Победы». Причём речь идёт не просто об экскурсии, а о квесте. Чтобы попасть из одной контрольной точки в другую, нужно будет использовать специальные «подсказки». Также предусмотрен аудиогид.

Маршрут создадут на основе документальных источников. Его длина составит около 5 километров. Путь будет начинаться на площади Мира, 5, где в 1943-м освободители вывесили красное знамя, и заканчиваться в парке Победы.

«Убеждён, что этот проект станет интересным не только для туристов, но и для горожан, особенно ценным он станет для нашего подрастающего поколения. Мы должны быть достойны великого подвига наших предков, знать свою историю!» – написал Новиков.

vk.com/id791669074

ИА «Орелград»


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