На улице Орловских партизан посадили около 100 деревьев

13.11.2024 | 13:40 Новости, Общество

Работу проделала «Спецавтобаза».

Новость сообщили в пресс-службе Администрации Орла.

Улицу украсили 44 дуба и 54 рябины. Речь идёт о компенсационной высадке, когда новая зелень появляется взамен уничтоженной или повреждённой.

Специалисты «Спецавтобазы» отмечают, что такие работы можно проводить, пока не промёрз грунт.

«Посадка деревьев при таких погодных условиях не вредит самим растениям. Во-первых, они уже «заснули» на зиму. Во-вторых, деревья для посадки были подготовлены заранее: выкопаны с большим земляным комом, упакованы в мешковину», – рассказали представители предприятия.

Весной деревья «проснутся», после чего их начнут поливать. Это является необходимым условием благополучной адаптации.

Напомним, при создании дороги пришлось вырубить 140 зелёных насаждений. Это сопровождалось общественными волнениями.

ИА «Орелград»


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