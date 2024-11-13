Рейтинг орловских должников возглавило ООО «ДЭП-57»

С него требуют около 245 миллионов рублей.

Любопытное исследование провёл «Бизнес-журнал Центр». Издание сформировало рейтинг орловских компаний исходя из количества средств, которые пытаются взыскать с них через суд.

Оказалось, что лидером является «Дорожно-эксплуатационное предприятие-57». С него требуют около 245 миллионов рублей.

Далее идёт ООО «Железобетонные конструкции» (ООО «ЖБК») с «грузом» в 206,5 миллиона. На третьем месте – «Орёлгортеплоэнерго», с которого пытаются взыскать около 194 миллионов.

Четвёртое место заняло ООО «Дорстрой 57». Здесь сумма требований оценивается в 141,4 миллиона. Отметим, что при этом данное ООО является абсолютным лидером по количеству самих дел — на него подано целых 12 исков.

Замыкает первую пятёрку Сельскохозяйственный Кредитный Потребительский Кооператив «Орёл». С него взыскивают примерно 114 миллионов.

Также в первую десятку вошли:

ЗАО «Европромстрой» – 74,4 миллиона рублей,

ОАО «Промцеолит» – 54 миллиона,

ООО «Стройэнерго» – 39,6 миллиона,

ООО «УК «Зелёная роща»» – около 28,9 миллионов,

ООО «Торговый дом «Эксперт-Кабель»» – примерно 22,4 миллиона.

ИА «Орелград»