Одно из отделений поликлиники №3 Орла переехало в экс-роддом

13.11.2024 | 14:11 Медицина, Новости

Оно уже принимает пациентов.

Фото: ИА “Орелград”

Своеобразное новоселье справило физиотерапевтическое отделение поликлиники. Теперь приём ведётся на 2-й Посадской, 19. Сюда перенесли кабинеты лечебной физкультуры, мануального терапевта, массажиста, логопеда и медицинского психолога.

Отделение работает в две смены — с восьми утра до восьми вечера. Это стало возможным благодаря переезду (и расширению доступных площадей). Такую информацию телеканалу «Первый Областной» сообщила Наталья Титова, заместитель главного врача поликлиники по медицинской части.

Также начался переезд дневного стационара медицинской реабилитации. Ранее сообщалось, что в здание бывшего роддома также переедут отделение эндоскопии и центр амбулаторной хирургической помощи.

Напомним, персонал роддома №2 теперь работает в НКМЦ имени Круглой. Реорганизация произошла в текущем году.

ИА «Орелград»


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