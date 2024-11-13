Налоговики в 5 раз увеличили взыскание долгов

Озвучены темпы взыскания дебиторской задолженности в бюджет.

По данным Управления ФНС России по Орловской области, за 9 месяцев 2024 года в бюджет поступило 99,1 миллиона рублей в рамках мероприятий по обращению взыскания на дебиторскую задолженность. Текущий результат на 81,2 миллиона рублей превзошел показатель аналогичного периода прошлого года, то есть суммы взысканной дебиторской задолженности выросла в пять раз. В налоговом ведомстве говорят, что росту показателя способствовало использование механизма урегулирования долгов.

«Одним из эффективных инструментов урегулирования задолженности является ее взыскание за счет дебиторской задолженности, то есть документально подтвержденных долговых обязательств, – уточнили в региональном Управлении ФНС. – Для того чтобы воспользоваться данным методом, налогоплательщику необходимо представить в налоговый орган сведения о наличии дебиторской задолженности со структурой ее образования».

Затем к процессу подключаются судебные приставы. Из задача: взыскать задолженность с должника – дебитора налогоплательщика. После этого взысканная сумма перечисляется в счет погашения долга по налогам. В УФНС отмечают, что такие меры помогают налогоплательщику погасить имеющуюся задолженность за счет «дебиторки» с минимизацией затрат по ее взысканию, исключая временные затраты и затраты на судебные издержки.

К слову, ранее на дебиторскую задолженность обратили внимание и аудиторы областной Контрольно-счетной палаты. В своем заключении на проект бюджета Орловской области на 2025 год они указали, что потенциальным резервом увеличения доходов областного бюджета остается принятие действенных мер, способствующих погашению задолженности по уплате обязательных платежей в бюджет.

«Несмотря на принимаемые меры, объем дебиторской задолженности остается значительным, – говорится в документе. – По состоянию на 1 июня 2024 года дебиторская задолженность областного бюджета по налоговым доходам составила 990,445 миллиона рублей, в том числе по налогу на прибыль организаций – 315,206 миллиона рублей, налогу на имущество организаций – 176,767 миллиона рублей, транспортному налогу – 210,75 миллиона рублей, налогам на совокупный доход – 287,69 миллиона рублей».

ИА «Орелград»