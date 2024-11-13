Орловские чиновники скатились на пятое место по уровню зарплат

Их обошли даже работники реального сектора экономики.

В Орловской области чиновники впервые за долгое время вылетели из тпо-3 по уровню зарплат. По итогам января-августа 2024 года средний заработок в сфере государственного управления составил 58,9 тысячи рублей, или 110,8 процента к уровню среднеобластной заработной платы. По оценкам Орелстата, это лишь пятый результат в среднегодовом измерении. Самый высокий уровень оплаты труда по итогам января-августа 2024 года традиционно сложился в организациях финансовой и страховой сферы – 82,7 тысячи рублей, что в 1,6 раза превышает среднеобластной уровень.

В топ-3 также вошли работники сельскохозяйственных предприятий – 62,9 тысячи рублей (118,5 процента к средней зарплате по области) и предприятий по транспортировке и хранению – 62,7 тысячи рублей (118,1 процента). На четвертом месте расположились работники предприятий обрабатывающих производств – 59,7 тысячи рублей (110,9 процента). Чиновников в рейтинге зарплат они обошли незначительно, но такое случается достаточно редко. Сразу за госуправлением расположились предприятия информации и связи – 55,1 тысячи рублей (103,8 процента).

По данным Орелстата, наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы за отчетный период времени сложился у работников, занятых в почтовой связи и курьерской деятельности, – 30,2 тысячи рублей (56,9 процента от среднеобластного уровня). Далее следуют работники гостиниц и предприятий общественного питания – 34,5 тысячи рублей (65 процентов) и работники, занятые административной деятельностью, – 36,7 тысячи рублей (69,1 процента).

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в августе 2024 года составила 54 914 рублей,- уточняет Орелстат. – По сравнению с июлем 2024 года она увеличилась на 1,9 процента, а по сравнению с августом предыдущего года увеличилась на 19,3 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в августе 2024 года выросла по сравнению с августом 2023 года на 9,4 процента. По состоянию на конец сентября 2024 года по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности просроченная задолженность по заработной плате отсутствует».

ИА «Орелград»