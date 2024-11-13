Орловцев попросили помочь аисту

Птица свила уютное гнездо, но не может вернуться домой.

В редакцию обратился Митасов Александр Викторович и рассказал о следующей проблеме. В заброшенной деревне Крапивка Троснянского района на одиноко стоящем тополе лет 15 назад аист свил гнездо. Каждую весну он прилетал на Орловщину.

«Ему было очень уютно, его никто не беспокоил», – рассказал Александр Митасов.

Но со временем крона тополя сильно разрослась, ветки закрыли свободный доступ к гнезду. Размах крыльев у взрослых аистов составляет более одного метра. Чтобы не получить травмы при подлете необходимо много свободного пространства.

«Прилетая весной на родное место, “Крапивский аист” вынужден был искать другое приемлемое место, возможно, в Курской области», – рассказал Александр Митасов.

Он предлагает неравнодушным любителям природы, имеющим опыт работ на высоте и располагающим необходимым оборудованием, обрезать крону тополя (высота 12-15 метров) и обеспечить пернатому другу возможность вернуться в родные края.

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ИА “Орелград”