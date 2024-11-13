Орловчанку и йеменца осудили за незаконную миграцию

Иностранец получил реальный срок.

Дело рассматривал Северный районный суд Орла. В организации незаконной миграции признали виновными жительницу города и гражданина Йемена.

Однако «первую скрипку» в преступной деятельности играл всё же иностранец. Как установил суд, именно он разработал незаконную схему для легализации пребывания граждан других государств на территории нашей страны.

Соучастницами стали двое орловчанок. Они заключили с иностранцами фиктивные браки — за денежные вознаграждения. Это произошло в 2020 и 2021 годах. Данные действия помогли двум иностранным гражданам получить разрешения на временное проживание в России в упрощённом режиме.

Как сообщает прокуратура Орловской области, йеменец получил реальный срок в три года колонии общего режима. Его соучастнице дали два года условно (с аналогичным испытательным сроком). Ранее такой же приговор, в отдельном порядке, вынесли второй женщине, заключившей фиктивный брак с иностранцем.

Кроме того, суд официально аннулировал разрешения на временное проживание в России, выданные данным гражданам иностранных государств.

ИА «Орелград»