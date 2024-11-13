В текущем году «Подарок новорожденному» получила только одна орловская семья

Все остальные выбрали денежную выплату.

Напомним, региональная программа социальной поддержки работает с 2022-го года. На данный момент родителям детей, появившихся на свет, предлагается либо выплата в 5 тысяч рублей, либо «Подарок новорожденному» – набор принадлежностей для ухода за ребёнком.

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области, в текущем году такую поддержку оказали 3490 детям. Общая сумма выплат составила 17 миллионов 450 тысяч рублей.

«Также был выдан 1 набор принадлежностей для ухода за новорожденным ребенком», – добавили в пресс-службу.

За всё время существования программы данным видом поддержки воспользовались 10 тысяч 732 семьи. Им выплатили 54,3 миллиона рублей. Набор «Подарок новорожденному» выбрали только в 35 случаях.

ИА «Орелград»