Знатоки Бунина обсудят творчество писателя в Орле

В городе пройдет Всероссийская научно-практическая конференция.

Всероссийская научно-практическая конференция «Вокруг Бунина: адреса эпохи» пройдет в Орле 14 ноября 2024 года. Свою работу она начнет в 11:00 в Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина. Как пояснили организаторы, форум посвящен фигуре Бунина как орловского писателя и контексту эпохи, «в которой существовал писатель». Предполагается обсуждение широкого круга вопросов.

Спектр направлений для дискуссий уже определен. Так, одно из дискуссионных площадок называется «Хронотоп». Как рассказали в областной библиотеке, в рамках данного направления участники конференции обсудят время Ивана Бунина и культурный контекст той эпохи. Прозвучат доклады на темы «Русская провинция в художественном пространстве И. А. Бунина и его эпистолярном наследии» и «Усадебный» текст И. А. Бунина».

Вторая секции называется «Современники». Здесь прозвучат воспоминания самого Бунина и воспоминания современников о нем, участники поговорят о родственных и литературных связях писателя. Направление «Тексты» будет посвящено обсуждению непосредственно творчества Бунина в историко-литературном контексте. Кроме того, участники поищут религиозно-философские смыслы художественного наследия писателя.

Последнее направление называется «Источники». Здесь будет обсуждаться русская и эмигрантская критика о Бунине, его сотрудничество с книжными издательствами и журналами. Конференция проводится в очно-заочном формате. Для участия в ней организаторы пригласили ученых, библиотекарей, сотрудников музеев, педагогов и просто всех заинтересованных граждан. Докладчики из других городов получили возможность выступить онлайн или прислать видеоролик с записью своего выступления, который будет транслироваться во время конференции. По итогам конференции планируется издать сборник научных статей, индексируемый в РИНЦ.

Возрастное ограничение: 16+

ИА «Орелград»