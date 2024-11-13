Орловец Кирилл Левит стал полпредом губернатора

Он будет представлять главу Воронежской области в местном законодательном собрании.

Накануне его представили депутатам Воронежской областной Думы. Эту информацию сообщили в правительстве соседнего региона.

Напомним, наш земляк возглавлял воронежское Управление СКР. Однако он ушёл на пенсию в минувшем месяце. Сейчас ему 53 года.

Кирилл Левит родился в Орле. Он окончил Воронежский госуниверситет, затем вернулся на малую Родину и работал в органах прокуратуры.

В 2007-м году правоохранитель стал первым заместителем руководителя СУ СКР по Орловской области. В 2011-м Левит возглавил Следственное управление по Хабаровскому краю, а в 2014-м – аналогичное подразделение, но по Воронежской области.

ИА «Орелград»