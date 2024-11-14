“Битполимер” выкупил землю в Хотынце

Компанию заинтересовал участок на улице Промышленной орловского райцентра.

Итоги электронного аукциона опубликованы в ГИС «Торги». Процедура проводилась на основании заявления заинтересованного в предоставлении земельного участка юридического лица, указано в документах.

Администрация постановила организовать и провести аукцион в электронной форме. На торги выставили участок в поселке Хотынец на улице Промышленная. Его общая площадь составляет 50 тысяч квадратных метров. Участок относится к землям промышленности, энергетики, транспорта. Вид разрешенного использования – складские площадки.

Всего на аукцион заявились два участника. Победителем признано ООО «Битполимер». Цена продажи – 3 929 965 рублей, что больше начальной всего на 100 тысяч. Также на землю претендовало московское ООО «Орловский битумный терминал».

ООО «Битполимер» зарегистрировано 6 мая 2019 года в Хотынце. Основные виды деятельности компании включают аренду и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. По данным kartoteka.ru, генеральный директор – Давид Нишнианидзе. Главный учредитель – ООО “Северная грузовая компания”.

ИА “Орелград”