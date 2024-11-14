Орел намерен исключить использование земли на Пятницкой

В прошлом году часть участка на улице ушла под землю.

Администрация Орла предложила внести корректировки в Правила землепользования и застройки в части изменения границ зоны Р-1 (зона озелененных территорий общего пользования) путем увеличения ее границ до юридических границ земельных участков по четной стороне улицы Пятницкой. Информация содержится в протоколе заседания комиссии по землепользованию и застройке Орловской области от 6 ноября. Изменения необходимы в целях исключения дальнейшего использования земельных участков на указанной территории, заявили в администрации.

Комиссия рекомендовала управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области обеспечить подготовку проектов в соответствии требованиям технических и градостроительных регламентов, направить материалы для организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

Напомним, под современной Пятницкой улицей ранее добывали камень. Там остались пещеры. В апреле 2023 года часть территории домовладения №28 провалилась. Ушли под землю беседка и качели, а также деревья. Диаметр воронки составлял около 10 метров, глубина – порядка 8 метров. Для её ликвидации потребовалось пять миксеров бетона.

ИА “Орелград”