В Орле протечку на крыше заделали через два года

13.11.2024 | 17:37 Важное, ЖКХ, Новости

С 2022-го жильцов дома по Рощинской, 27, буквально заливало.

Фото: ОНФ в Орловской области

Однако впервые вода стала попадать в квартиры ещё 15 лет назад. Тем не менее, никто не спешил помогать орловцам.

Последние два года от серьёзных неудобств страдали жильцы целых 12 квартир. Им приходилось держать свои тазики «в постоянной боевой готовности». Однако вода всё равно попадала в жилища, разрушала их, провоцировала аварийные ситуации.

Помогло обращение в «Общероссийский народный фронт». Общественники сигнализировали о проблеме в администрацию Орла. Тогда всё сдвинулось с мёртвой точки.

Как рассказали в региональном штабе ОНФ, уже через несколько дней сотрудники управляющей компании положили около 300 квадратных метров нового рубероида, обезопасив примерно 20 квартир.

Известно, что дом стоит в очереди на капитальный ремонт. Однако в следующем году он только 50-й по счёту.

ИА «Орелград»


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