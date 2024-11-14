Детский санаторий «Орловчанка» обязали вернуть в бюджет субсидию

Иск к учреждению подал региональный департамент здравоохранения.

В суде департамент здравоохранения Орловской области просил обязать бюджетное учреждение «Детский санаторий «Орловчанка» вернуть в бюджет часть субсидии, выданной ему на выполнение государственного задания в 2022 году. Как следует из материалов дела, госзадание было утверждено департаментом для санатория в декабре 2021 года. Тогда же стороны заключили соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета. Объемные показатели государственного задания были утверждены приказом департамента здравоохранения.

В частности, детский санаторий «Орловчанка» за счет субсидии должен был оказать в 2022 году следующие услуги: санаторно-курортное лечение по профилю санаторно-курортных организаций для лечения больных с заболеваниями в стационарных условиях – 4919 койко-дней; организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглосуточным пребыванием – 209 человек; организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглосуточным пребыванием – 3591 человека-день пребывания.

По каждому виду услуг были утверждены нормативы затрат. Например, санаторно-курортное лечение оценивалось в 1549,88 рубля за койко-день, оздоровительный отдых детей – 18 891,92 рубля за человека на одну смену, отдых молодежи в каникулярное время – 1099,53 рубля за день пребывания. Лимиты бюджетных средств на 2022 год составили для санатория 23,249 миллиона рублей. Впоследствии в соответствии с дополнительным соглашением они были увеличены еще на 3,848 миллиона рублей.

В дальнейшем было заключено еще несколько допсоглашений, по которым объемы субсидирования уменьшались. Всего санаторию в 2022 году была перечислена субсидия на сумму 11,572 миллиона рублей. Согласно отчету, не был полностью выполнен показатель «санаторно-курортное лечение по профилю санаторно-курортных организаций для лечения больных с заболеваниями в стационарных условиях». Из запланированных 4919 койко-дней выполнено было только 2256 койко-дней, то есть процент выполнения государственного задания составил 45,86 пункта.

В связи с этим департамент здравоохранения потребовал вернуть часть субсидии, но делать это пришлось по суду. Региональный арбитраж иск удовлетворил и постановил взыскать с бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Детский санаторий «Орловчанка» в пользу департамента здравоохранения 2,27 миллиона рублей, то есть запрошенную департаментом часть субсидии невыполненного государственного задания в 2022 году.

ИА «Орелград»