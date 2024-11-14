Клычков объяснил, для кого устраивают новогодние праздники

Орловский губернатор вмешался в дискуссию о неуместности их во время СВО.

Свою позицию Андрей Клычков донес в ходе эфира в соцсетях 13 ноября.

«Просто не провести эти праздники? Мы кому сделаем лучше? Тем, кто хочет, чтобы у нас здесь была паника, были проблемы. Не проводя елки, мы поддержим ли детей, семьи участников СВО? Да нет, мне кажется. Для всех детей нашей области это маленькая возможность порадоваться. Все ждут Нового года, все ждут чуда».

Андрей Клычков отметил, что Орел начали украшать, в районах тоже поставлены задачи по проведению мероприятий. На праздники будут приглашать детей, отличившихся в спорте, творчестве, нуждающихся в поддержке. Они получат подарки. Андрей Клычков подчеркнул, что даже во время Великой Отечественной войны Новый год отмечали.

«Да, у нас не будет никаких салютов. У нас этого и не было давно. <…> Точно нам сейчас нельзя поддаваться тем задачам, которые Запад …, чтобы у нас здесь все грустно стало. Да не дождутся они».

Поэтому Андрей Клычков предложил смело пригласить Деда Мороза, чтобы он порадовал всех детей области.

ИА “Орелград”