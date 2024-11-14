Спасатели будут следить за орловцами целый месяц

В регионе пройдет традиционный месячник «Безопасный лед».

Как сообщает Главное Управление МЧС по Орловской области, традиционная профилактическая акция «Безопасный лед» пройдет в регион в период с 15 ноября по 15 декабря. Главная цель – обеспечение безопасности, предупреждение происшествий и недопущение гибели людей на водных объектах региона в зимний период. В спасательном ведомстве напоминают, что приближается время так называемого ледостава, когда лед начинает сковывать водоемы. Это очень опасный период, так как первый лед является обманчивым – он способен лишь производить впечатление крепкого и надежного, но на прочность проверять его не следует. Однако рыбаки об этом забывают, так как считается, что первый лед может принести богатый улов.

«Большинство происшествий в этот период происходят во время зимней рыбалки или при выходе на лед, – отмечают в ГУ МЧС. – К группам риска относятся, в первую очередь, дети, любители рыбалки и все желающие сократить по льду маршруты движения. В ходе акции осуществляются мероприятия, основной целью которых является недопущение происшествий на водных объектах в осенне-зимний период».

Профилактикой в рамках месячника будут заниматься не только сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области, но и сотрудники полиции, поисково-спасательной службы ГКУ ОО «ОАСПС», представители органов местного самоуправления и общественных организаций. Совместными усилиями они будут проводить рейды, особое внимание будет приковано к местам незарегистрированных ледовых переправ, а также к местам массового выхода людей на лед и выезда техники.

«Органам местного самоуправления рекомендовано организовать временные спасательные посты в местах массового пребывания людей на льду, установить информационные и запрещающие знаки на потенциально опасных участках водоемов, – уточнили в ГУ МЧС. – Кроме этого предусмотрены патрулирования мест массовой рыбалки. Проведение акции также предполагает усиление профилактической и разъяснительной работы с населением, проведение инструктажей по правилам оказания помощи терпящим бедствие на воде».

Традиционный акцент будет сделан на профилактике происшествий и гибели детей. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам и спасатели проведут с ними занятия по правилам безопасности на водоемах. Такие мероприятия обычно проводятся в школах и детсадах, в вузах. Также в ГУ МЧС отметили, что в период становления и таяния льда, а также в периоды новогодних, рождественских и крещенских праздников для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации будут усилены дежурные смены.

«Несмотря на то, что акция «Безопасный лед» проводится в течение месяца, ее мероприятия продолжатся до полного освобождения водоемов ото льда весной следующего года», – подытожили в ГУ МЧС.

ИА «Орелград»