В 2024 году орловцы не дождались оправданий от мировых судов

В предыдущие годы количество оправдательных приговоров было куда большим.

Об оправдательных приговорах сообщила пресс-служба Орловского областного суда. Сообщается, например, что в первом полугодии 2024 года оправдательные приговоры мировыми судами региона не выносились. В предыдущие годы статистика была иной. Так, в 2022 году мировыми судьями Орловской области было оправдано пять подсудимых по уголовным делам частного обвинения, что составляло 0,7 процента от общего количества оконченных уголовных дел, которых тогда насчитывалось 700.

В 2023 году было оправдано девять человек по делам данной категории, или 1,4 процента от общего числа оконченных дел (638 дел). При этом статистические данные свидетельствуют о том, что в своем большинстве мировыми судьями выносятся оправдательные приговоры по предъявленному обвинению в совершении клеветы, то есть состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 128.1 Уголовного кодекса РФ, подметили в Орловском областной суде.

По указанной статье УК РФ было вынесено 13 из 14 состоявшихся в 2022 и 2023 годах оправдательных приговоров. Вероятно, в текущем году ни один клеветник пока не сумел доказать в суде свою невиновность. В отличие от мировых судов, районные суда Орловской области, порой, оправдывают подсудимых. Судя по приведенным данным, статистика остается примерно одинаковой каждый год.

Например, в 2022 году из 2346 оконченных уголовных дел оправдательные приговоры были вынесены по двум делам, что составило всего 0,1 процента от общего количества рассмотренных дел; в 2023 году лишь три оправдательных приговора пришлось на 2262 оконченных уголовных дел, или 0,13 процента; в первом полугодии 2024 года из 997 оконченных уголовных дел вынесено два оправдательных приговора, или 0,2 процента.

ИА «Орелград»