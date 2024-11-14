Клычков прокомментировал очереди за сливочным маслом

«Это называется неконтролируемый спрос», – пояснил глава Орловской области.

Андрей Клычков отвечал на вопросы жителей региона в ходе эфира в соцсетях 13 ноября. Губернатор предположил, что кто-то что-то сказал по телевизору, а народ выстроился в очередь.

«Это называется неконтролируемый спрос. Куда его? Его нельзя впрок напастись. Как в ковид туалетную бумагу покупали с рисом и гречкой, а потом не знали, куда это девать. Коллеги, спокойно».

Андрей Клычков отметил, что появилась информация о росте цены на масло на несколько процентов. Некоторые восприняли ее как предвестник дефицита, хотя обсуждаются разные ситуации.

«Что делают средства массовой информации? Можно написать все, что угодно. Потом вроде как ничего не произошло, а осадочек остался. Все пошли и купили масло», – заключил Андрей Клычков.

ИА “Орелград”