В Орле на Михалицына начался третий этап капремонта

Подрядчик делает тротуары и велодорожки.

Об этом в соцсетях рассказал мэр Юрий Парахин.

По его словам, работы ведутся интенсивно.

Посменно на объекте трудятся бригады численностью по 15 человек, а также задействуется от пяти до десяти единиц техники. До наступления «технологического перерыва», связанного с холодами, необходимо выполнить 80% работ по обновлению тротуара.

Контракт был заключён с ООО «Дорснаб», которое зарегистрировано в Краснодарском крае. Однако непосредственным ремонтом занимается субподрядчик — ООО «Вектор».

Сейчас бригады демонтируют старые покрытия, занимаются асфальтированием, устанавливают бортовые камни. Также здесь готовят основание для будущих велодорожек и пешеходных зон.

Объект должны сдать к 30 июня будущего года.

ИА «Орелград»