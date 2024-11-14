В Орле на Михалицына начался третий этап капремонта

14.11.2024 | 10:41 ЖКХ, Новости

Подрядчик делает тротуары и велодорожки.

Фото: vk.com/parakhin_yuri

Об этом в соцсетях рассказал мэр Юрий Парахин.

По его словам, работы ведутся интенсивно.

Посменно на объекте трудятся бригады численностью по 15 человек, а также задействуется от пяти до десяти единиц техники. До наступления «технологического перерыва», связанного с холодами, необходимо выполнить 80% работ по обновлению тротуара.

Контракт был заключён с ООО «Дорснаб», которое зарегистрировано в Краснодарском крае. Однако непосредственным ремонтом занимается субподрядчик — ООО «Вектор».

Сейчас бригады демонтируют старые покрытия, занимаются асфальтированием, устанавливают бортовые камни. Также здесь готовят основание для будущих велодорожек и пешеходных зон.

Объект должны сдать к 30 июня будущего года.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования