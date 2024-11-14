Клычков рассказал, как за два года изменился аэропорт

На полеты из Орла в 2024 году рассчитывать не стоит.

На вопрос орловца о воздушной гавани Андрей Клычков ответил в ходе эфира в соцсетях 13 ноября.

«Завершены уже практически в полном объеме работы по взлетно-посадочной полосе. Сейчас идет бетонирование, возведение терминала самого аэропорта. Первый этап мы этим годом завершаем и дальше переходим во второй этап. Пока Министерство подтверждает финансирование. 2025 год – это строительство подъездной дороги. Будем продолжать работу, пока небо закрыто».

Напомним, контракт на реконструкцию объектов аэропортового комплекса Орел «Южный» был заключен в ноябре 2022 года. Подрядчик – НАО “ИРМАСТ-ХОЛДИНГ”. Цена работ – 1 395 162 884 рубля 52 копейки. Судя по ГИС «Закупки», срок исполнения – 26 декабря 2024 года. Однако он уже не один раз переносился.

ИА “Орелград”