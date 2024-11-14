Контракт на строительство объездной Орла заключат на следующей неделе

Губернатор припомнил комментарии скептиков в прямом эфире 13 ноября.

Андрей Клычков сообщил, что прошла встреча с руководителем ФКУ Упрдор Москва – Харьков. Определили планы на ближайшие 2-3 года в рамках средств, которые Орловская область запрашивает у федерального центра.

«Заключается уже буквально на следующей неделе контракт (если не ошибаюсь, 18 числа) по строительству западного обхода Орла. Я помню, как мне все годы говорили: ничего не получится – не выделят деньги. Вот контракт уже будет заключен, поэтому здесь движение идет».

Напомним, поиск подрядчика для строительства дороги от М-2 «Крым» до Р-120 «Орел – Брянск» стартовало в середине октября. Судя по данным ГИС «Закупки», до открытого конкурса допустили двух претендентов на контракт. Итоги отбора подведены в начале ноября, но победитель пока не назван. Цена работ – 15 486 594 757 рублей. Предусмотрен аванс в размере 30%. Срок исполнения контракта – 28 ноября 2028 года.

ИА “Орелград”