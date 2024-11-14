Лига 40+. Подтвердилась информация о подставных хоккеистах в орловской НХЛ

После выхода публикации об использовании подставных молодых хоккеистов в лиге 40+ орловской Ночной Хоккейной Лиги еще два участника соревнований подтвердили ее достоверность.

Напомним, ранее несколько хоккеистов-любителей сообщили изданию «Аргументы и Факты», что в орловской Ночной Хоккейной Лиге появилась команда ХК «Орел», за которую негласно выступают молодые спортсмены. При этом, часть результативных действий записывается на счет заявленного за команду вице-губернатора Орловской области Владимира Ивановского.

Читайте по теме: В НХЛ подставные игроки забрасывают шайбы в зачёт орловского замгубернатора.

Вышедшая публикация вызвала интерес у хоккейной общественности и еще два ее представителя на условиях анонимности высказались о происходящем.

Один из наших собеседников является судьей НХЛ. Он не стал отрицать достоверность опубликованной информации, однако его отношение к сложившейся в лиге 40+ ситуации отличается от наших предыдущих спикеров.

По словам судьи, использование незарегистрированных игроков наблюдается уже давно и почти во всех орловских командах НХЛ и никогда не вызывало вопросов. Наш собеседник уверен, что все происходит добровольно, и у соперников не должно быть претензий.

«Люди играют в свое удовольствие и так было всегда. Просто приходят друг к другу и заранее договариваются. Вы поймите, что у нас не Москва, и здесь нет такого большого количества хоккеистов. Многим не хватает игроков, поэтому приходится привлекать тех, кто есть», — объяснил судья.

Другой согласившийся высказаться участник соревнований — обычный игрок. И он считает, что нынешняя ситуация все-таки отличается от того, что было раньше, а связана она во многом со сменой руководителя лиги — занимавший ранее должность Масленников сейчас занимается лигой 50+, а в лиге 40+ его заменил Медведев.

«Медведев ни в чем не разбирается, поэтому черт знает что творится. Некоторые люди сейчас просятся к Масленникову в лигу 50+, потому что у него всегда порядок», — выдвинул наш собеседник свою версию.

Как нам удалось понять из разговора, между собой некоторые хоккеисты нелицеприятно отзываются о новом руководители, но предпочитают пока терпеть и не скандалить.

Разговоры о постоянном использовании молодых хоккеистов ходят и среди хоккеистов из лиги 50+. Несмотря на то, что далеко не все они лично присутствовали на играх лиги 40+, слухи ходят и в их среде.

«Приезжаешь — ребята смеются. Говорят — молодые играют на 40+», — посетовал игрок.

Также наш собеседник подтвердил информацию о том, что создание ХК «Орел» произошло не от хорошей жизни, а в виду отсутствия в лиге одной команды. При этом, значение здесь имел ежегодный фестиваль Ночной Хоккейной Лиги, проводимый в городе-курорте Сочи. Именно туда все регионы делегируют победителей всех своих лиг.

«Команд не хватало, а в Сочи победителя отправить хочется. Собрали еще одну команду. Им сказали — выходите и играйте поздно, пока никто не видит. Хотя все понимали, что когда-нибудь информация утечет, доброжелателей хватает», — рассказал хоккеист о своем видении сложившейся ситуации.

Отметим, что высказавшиеся ранее хоккеисты, оказавшиеся в неравных условиях, хотели бы, чтобы матчи ХК «Орел» проходили в присутствии телевизионной бригаде. По их мнению, это могло бы привлечь к неспортивным моментам внимание московских руководителей лиги, а также местных чиновников из профильного департамента.