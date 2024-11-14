Молодых орловцев отправили на рубежи Родины

14.11.2024 | 13:41 Новости, Общество

Орловские призывники будут служить в Калининградской области.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Торжественные проводы состоялись в музее пограничных войск (на базе центра «Патриот-57»). Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

В них участвовали 10 призывников. Ребята будут нести срочную службу в пограничных войсках на территории Калининградской области.

Также в проводах приняли участие представители региональной администрации, сотрудники военного комиссариата Орловской области, ветераны пограничных войск, родные и близкие призывников. Будущих солдат познакомили с экспозицией музея и напутствовали добрыми словами и пожеланиями.

Начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу областного военкомата Сергей Романов отметил, что военнослужащие, проходящие срочную службу, не привлекаются к выполнению задач специальной военной операции.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

ИА «Орелград»


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