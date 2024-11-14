В Орле снова пройдёт форум красоты и стиля «Мода на русское»

Он проводится ежегодно.

В минувшем году форум собрал в Орле около 300 гостей и участников.

Организатором выступает продюсерский центр и модельная школа Марии Епифановой «Люксмоделс» – при участии Торгово-промышленной палаты Орловской области. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Мероприятие пройдёт 24 ноября в Бизнес-центре ТМК «Гринн» (на Кромском шоссе, 4). Всё начнётся в полдень.

В программе форума – показы коллекций орловских дизайнеров, выступления спикеров, благотворительный аукцион, а также литературный салон, посвящённый Пушкину. В числе приглашённых гостей – заслуженная артистка России, телеведущая, победительница конкурсов «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная» Оксана Фёдорова.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»