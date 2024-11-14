Мэрия не выполнила предупреждение УФАС

Теперь с администрацией будут разбираться в рамках антимонопольного дела.

Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла и муниципальное унитарное производственное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Орелводоканал» станут ответчиками по антимонопольному делу, которое будет рассмотрено 28 ноября 2024 года. Такое решение вынесло Орловское УФАС России. Напомним, ранее антимонопольный орган выдал администрации города предупреждение. Претензии возникли к уставной деятельности «Орелводоканала».

В частности, предприятию уставом разрешено вести производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха; разрешена деятельность стоянок для транспортных средств; деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях; деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки и так далее.

Статьей 35.1 Федерального закона «О защите конкуренции» установлен запрет на создание унитарных предприятий и осуществление их деятельности на конкурентных рынках. Ряд уставных видов деятельности не вписался в рамки указанного закона. Следовательно, налицо факт нарушения антимонопольного запрета. По крайней мере, такой логикой руководствовались антимонопольщики, выдавая УМИЗ предупреждение. По мнению антимонопольного органа, осуществление «Орелводоканала» видов деятельности, не подпадающих под исключения, может стать препятствием к доступу на соответствующий товарный рынок иных хозяйствующих субъектов, и, как следствие, привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.

Стоит сказать, что новые виды деятельности, к которым возникли претензии, были добавлены в реестр летом прошлого года. Таким образом, в действиях управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла, выразившихся в изменении видов деятельности МПП ВКХ «Орелводоканал» в нарушение запрета, установленного законом «О защите конкуренции», были усмотрены признаки нарушения.

УМИЗ было предложено их устранить, но в ответ ведомство направило в УФАС письмо. В нем управление сообщило, что уставом «Орелводоканала» определены все виды деятельности предприятия, которые оно осуществляет в рамках достижения целей его создания – удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. А вот каких-либо действий, направленных на исполнение предупреждения УФАС, управлением совершено не было. Поскольку предупреждение в установленный срок не было выполнено, а признаки нарушения Закона «О защите конкуренции» не устранены, УФАС издало приказ о возбуждении дела и создании комиссии по его рассмотрению.

ИА «Орелград»