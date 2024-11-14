Орловский губернатор не забыл про набережную и Банный мост

Проекты развития областного центра не оставляют.

О пешеходной инфраструктуре Орла губернатор Андрей Клычков упомянул в ходе эфира в соцсетях 13 ноября. По его словам, в последней поездке в Москву обсуждали развитие города. Достигнуты договоренности.

«И будем делать, и сделаем все, и всех удивим. И набережную нашу продлим до конца, и Банный мост построим», – заявил Андрей Клычков, комментируя экономическое и психологическое давление, которое пытается реализовать Запад.

Несколько дней, которые губернатор провел в командировке в Москве, он охарактеризовал как результативные. Подробности раскрывать не стал, пока не подписаны соглашения по итогам переговоров.

Напомним, на строительство пешеходного моста через Оку, который должен был соединить Советский и Железнодорожный районы, заключили контракт. Подрядчик начал готовить площадку, однако сам же Андрей Клычков в 2018 году поставил проект на паузу. По его мнению, к Банному мосту следовало приступать после благоустройства центральной части города. Планы по набережной также озвучиваются давно. Ее можно продлить от городского пляжа к Октябрьскому (Герценскому) мосту. Также была идея облагородить берега Орлика.

ИА “Орелград”