Орловчанка обокрала мать и получила срок

Судебный процесс завершился.

Дело рассматривалось в Ливенском районном суде. Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

На скамье подсудимых оказалась жительница Должанского района. Как установило следствие, в период с мая по июнь текущего года она незаконно совершала денежные переводы с банковского счёта, принадлежащего её матери.

Орловчанка переводила деньги на счета своих знакомых. Затем она распоряжалась ими по своему усмотрению.

Суд назначил ей наказание в виде условного лишения свободы на один год с последующим аналогичным испытательным сроком.

Ранее стало известно, что прокуратура заставила районную администрацию оформить в собственность кладбища.

ИА «Орелград»