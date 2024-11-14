Орловчанка обокрала мать и получила срок

14.11.2024 | 13:32 Криминал, Новости

Судебный процесс завершился.

Фото: ИА «Орелград»

Дело рассматривалось в Ливенском районном суде. Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

На скамье подсудимых оказалась жительница Должанского района. Как установило следствие, в период с мая по июнь текущего года она незаконно совершала денежные переводы с банковского счёта, принадлежащего её матери.

Орловчанка переводила деньги на счета своих знакомых. Затем она распоряжалась ими по своему усмотрению.

Суд назначил ей наказание в виде условного лишения свободы на один год с последующим аналогичным испытательным сроком.

Ранее стало известно, что прокуратура заставила районную администрацию оформить в собственность кладбища.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования