Орловчанка обокрала мать и получила срок

Судебный процесс завершился.
Дело рассматривалось в Ливенском районном суде. Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.
На скамье подсудимых оказалась жительница Должанского района. Как установило следствие, в период с мая по июнь текущего года она незаконно совершала денежные переводы с банковского счёта, принадлежащего её матери.
Орловчанка переводила деньги на счета своих знакомых. Затем она распоряжалась ими по своему усмотрению.
Суд назначил ей наказание в виде условного лишения свободы на один год с последующим аналогичным испытательным сроком.
Ранее стало известно, что прокуратура заставила районную администрацию оформить в собственность кладбища.
ИА «Орелград»